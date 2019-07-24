Российские пловцы стали четвертыми в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой стала четвертой в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Спортсмены показали результат 3 минуты 40,78 секунды.
Выиграли эстафету австралийцы (3.39,08), вторыми стали американцы (3.39,10), третьими - британцы (3.40,68).
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (5-3-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|2
|19
|3
|Австралия
|5
|3
|4
|12
|4
|США
|3
|6
|7
|16
|5
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Венгрия
|3
|0
|0
|3
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|0
|1
|3