Российские пловцы стали четвертыми в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой стала четвертой в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Спортсмены показали результат 3 минуты 40,78 секунды.

Выиграли эстафету австралийцы (3.39,08), вторыми стали американцы (3.39,10), третьими - британцы (3.40,68).

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (5-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.