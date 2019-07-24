Двадцать четыре российских спортсмена отобрались на Кубок мира по шахматам

ТАСС, 24 июля. Двадцать четыре россиянина квалифицировались на Кубок мира по шахматам 2019 года, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В число участников турнира вошли Санан Сюгиров, Максим Матлаков, Евгений Наер, Антон Демченко, Даниил Юффа, Эрнесто Инаркиев, Алексей Сарана, Владислав Артемьев, Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Никита Петров, Александр Предке, Александр Рахманов, Даниил Дубов, Игорь Лысый, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок. Всего в турнире примет участие 128 спортсменов, в том числе действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и другие.

По итогам турнира два сильнейших шахматиста получат право выступить на турнире претендентов за звание чемпиона мира 2020 года.

Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. Победитель получит $110 тысяч.