ФИФА дисквалифицировала члена исполкома Африканской конфедерации футбола на 10 лет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила члена исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) и бывшего главу Футбольной ассоциации Либерии Мусу Билити от любой футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Дело против либерийца было открыто в мае 2018 года. Его признали виновным в нецелевом расходовании средств, коррупции и деятельности в условиях конфликта интересов. Решение вступает в силу с 24 июля.

Помимо десятилетнего отстранения, 52-летний Билити оштрафован на 500 тыс. швейцарских франков.