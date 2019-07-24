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Коррупционный скандал в ФИФА

ФИФА дисквалифицировала члена исполкома Африканской конфедерации футбола на 10 лет

Дело против либерийца Мусы Билити было открыто в мае 2018 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила члена исполнительного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) и бывшего главу Футбольной ассоциации Либерии Мусу Билити от любой футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Дело против либерийца было открыто в мае 2018 года. Его признали виновным в нецелевом расходовании средств, коррупции и деятельности в условиях конфликта интересов. Решение вступает в силу с 24 июля.

Помимо десятилетнего отстранения, 52-летний Билити оштрафован на 500 тыс. швейцарских франков.

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