Сидорова выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже после чемпионата России

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Этап "Бриллиантовой лиги", который пройдет в Париже 24 августа, станет для российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой первым международным стартом после чемпионата России в Чебоксарах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Серебряный призер зимнего ЧМ-2018 Сидорова одержала победу на последнем этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, который проходил 20 июля. Женский шест также входит в программу этапа "Бриллиантовой лиги" в другом британском городе - Бирмингеме и пройдет 18 августа.

"В Бирмингем Анжелика не поедет, этот турнир не входит в ее планы. В августе она выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Париже (24 августа) и в Цюрихе (28 августа). Затем ее будет ждать финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (5-6 сентября). Что касается участия Анжелики в матчевой встрече Европа - США в Минске 9-10 сентября, то пока у нас нет подтверждения", - заметил Воронков.

"До старта в Париже Сидорова будет тренироваться", - добавил собеседник ТАСС. 25 июля спортсменка выступит на чемпионате России в Чебоксарах.

Главным стартом сезона является чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября.