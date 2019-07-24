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Футбол в России

"Зенит" и Дзюба вернутся к переговорам о продлении контракта зимой

Нынешний контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года
Артем Дзюба Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. За полгода до истечения соглашения у форварда будет возможность вести переговоры с другими клубами.

"Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени, - сказал Медведев. - В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров".

В стартовавшем 12 июля чемпионате России "Зенит" одержал две победы в двух турах. Дзюба принял участие в обеих встречах; в матче с "Тамбовом" он отметился голом, а в игре с "Сочи" - результативной передачей. В третьем туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом". Игра состоится 28 июля, начало - 14:00 мск.

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