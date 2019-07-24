Покровская: россиянки дали шанс другим сборным, не принимая участия в хайлайтах на ЧМ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию решила дать шанс на медаль спортсменкам из других стран, поэтому не принимала участия в хайлайтах на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

"До русских пока никто не добрался". Татьяна Покровская — о победах в синхронном плавании

Сборная России по синхронному плаванию завоевала девять медалей на чемпионате мира. В десятой дисциплине - хайлайтах - российские спортсменки не участвовали.

"Девять медалей - это 100-процентный результат. Группа хайлайтов осознанно не участвовала, мы дали возможность другим странам побороться за медаль, - сказала Покровская. - Я очень редко бываю довольна и была довольна только результатом Олимпиады в Рио. Там результат был 200 процентов в группе - и по технике, и по отклику с трибун".

"Мы потеряли трех обкатанных спортсменок [перед этим чемпионатом мира] в группе, на их место встали дебютантки. Это было непросто, - добавила Покровская. - Что касается организации чемпионата мира, то в Южной Корее она была, мягко говоря, не на высоте, никакая. По организации лучше всего такие турниры проходят в России".

Хайлайты впервые были представлены в программе чемпионатов мира. Победительницами стали спортсменки Украины, серебряные медали завоевали представительницы Италии, бронзовые - испанки.

В этой дисциплине выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью две минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.