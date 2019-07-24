Российские пловцы выступали на пределе возможностей в смешанной эстафете на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу выступили на пределе возможностей. Об этом спортсмены рассказали журналистам в среду после окончания заплыва, в котором команда заняла четвертое место.

Выиграли эстафету австралийцы, вторыми стали американцы, третьими - британцы.

"Мы все прыгнули выше головы, потому что проплыли на пределе своих возможностей. Кто-то был после своей личной дистанции с маленьким отдыхом. Я очень рад, что мы сумели навязать борьбу, а не отстали. Но это только начало", - сказал Пригода, который за полчаса до участия в эстафете занял четвертое место в личной дистанции 50 м брассом.

"Что я чувствую после двух четвертых мест? Матом можно ругаться? - заметил он. - Но идеальное плавание - это когда между заплывами есть 30-40 минут, поэтому я хорошо себя чувствовал. У Светы перерыв был значительно меньше".

У Чимровой было меньше получаса на то, чтобы восстановиться после дистанции 200 м баттерфляем. В итоге она показала время хуже, чем на чемпионате России. "Человек не докупался, нужно было хотя бы дать время на восстановление. Если честно, когда я узнал, что Света сначала плывет 200 м, а потом 100 м, немножко удивился, но она показала время относительно себя хорошее", - сказал Рылов.

Чемпионат мира завершится 28 июля.