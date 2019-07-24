Возвращение в спорт пятикратной чемпионки ОИ синхронистки Ромашиной прошло комфортно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возвращение в спорт российской синхронистки Светланы Ромашиной прошло постепенно и комфортно. Об этом Ромашина в среду сказала на пресс-конференции.

Спортсменка не выступала два года из-за рождения ребенка.

"Возвращение складывалось постепенно и комфортно, я очень этого хотела. Часто звонила Ищенко, которая также возвращалась в спорт, спрашивала совета. Когда ездила помощником тренера на чемпионат мира в Будапеште, то смотрела на соревнования несколько по-другому, видела, что россиянки сильнее соперниц. Когда вновь вернулась в спорт, то снова начала переживать из-за того, что программа у кого-то может оказаться лучше", - рассказала Ромашина.

Ромашина завоевала 21-ю золотую медаль на чемпионатах мира, она является самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств. Всего в активе Ромашиной 36 золотых наград на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. По этому показателю она делит первое место с соотечественницей Натальей Ищенко.