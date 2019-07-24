Гендиректор ФК "Зенит": переход Васютина создаст хорошую конкуренцию среди вратарей

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Голкипер Александр Васютин, летом перешедший из норвежского клуба "Сарпсборг 08" в санкт-петербургский "Зенит", усилит конкуренцию во вратарской линии команды. Такое мнение ТАСС высказал в среду генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Васютин является воспитанником петербургского клуба. Он вернулся в родную команду 23 июля, подписав контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Помимо 24-летнего голкипера на место основного вратаря "Зенита" претендуют 27-летний Андрей Лунев и 32-летний Михаил Кержаков.
"Всегда приятно, когда даже через города и веси воспитанники возвращаются, чтобы быть в составе основной команды, - сказал Медведев. - Он будет одним из трех вратарей. Как уже сказал [главный тренер] Сергей Богданович Семак, наш "номер один" - это Андрей Лунев, а за место второго вратаря будут бороться опытный Михаил Кержаков и молодой Александр Васютин. Думаю, это создаст хорошую конкуренцию во вратарской линии - вообще, я уверен, что конкуренция - это главный двигатель прогресса в спорте".
"Любой может стать "первым номером", - отметил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, по силам ли Васютину выиграть конкуренцию у Лунева за место в воротах. - Но это нужно доказывать не теоретически, а своей игрой и отношением к делу. Васютин молод, у него хорошие перспективы. У нас в клубе один принцип - на поле играют лучшие, он относится и к вратарской линии".
В стартовавшем 12 июля чемпионате России "Зенит" одержал две победы в двух турах. В третьем туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом". Игра состоится 28 июля, начало - 14:00 мск.