Гендиректор ФК "Зенит": переход Васютина создаст хорошую конкуренцию среди вратарей

Васютин является воспитанником петербургского клуба. Он вернулся в родную команду 23 июля, подписав контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Помимо 24-летнего голкипера на место основного вратаря "Зенита" претендуют 27-летний Андрей Лунев и 32-летний Михаил Кержаков.

"Всегда приятно, когда даже через города и веси воспитанники возвращаются, чтобы быть в составе основной команды, - сказал Медведев. - Он будет одним из трех вратарей. Как уже сказал [главный тренер] Сергей Богданович Семак, наш "номер один" - это Андрей Лунев, а за место второго вратаря будут бороться опытный Михаил Кержаков и молодой Александр Васютин. Думаю, это создаст хорошую конкуренцию во вратарской линии - вообще, я уверен, что конкуренция - это главный двигатель прогресса в спорте".

"Любой может стать "первым номером", - отметил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, по силам ли Васютину выиграть конкуренцию у Лунева за место в воротах. - Но это нужно доказывать не теоретически, а своей игрой и отношением к делу. Васютин молод, у него хорошие перспективы. У нас в клубе один принцип - на поле играют лучшие, он относится и к вратарской линии".

В стартовавшем 12 июля чемпионате России "Зенит" одержал две победы в двух турах. В третьем туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом". Игра состоится 28 июля, начало - 14:00 мск.