Пловец Пригода пошутил, что в смешанной эстафете отомстил Кинг за ее победу над Ефимовой

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода пошутил, что в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира в Кванджу он отомстил американке Лилли Кинг за то, что во вторник она обыграла Юлию Ефимову на дистанции 100 м брассом. Об этом он рассказал журналистам после окончания заплыва, который прошел в среду.

Российские пловцы Евгений Рылов, Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева в смешанной комбинированной эстафете заняли четвертое место. Выиграли эстафету австралийцы, вторыми стали американцы, третьими - британцы. Брассом у команды США плыла Кинг, у России - Пригода, который значительно превзошел результат олимпийской чемпионки.

"Отомстил ли я сегодня Кинг за Ефимову? Конечно. На самом деле, ее было незаметно. Надеюсь, Юля возьмет пример и будет так же плавать", - сказал двукратный призер прошлого чемпионата мира Пригода.

"А Юля умеет учиться, хорошо учиться", - заметил чемпион мира Рылов.

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м будет впервые представлена в олимпийской программе на Играх в Токио.

"Эстафета интересна тем, что привлекает внимание большого числа людей, победа команды всегда вызывает больший интерес у общественности. Это видно и на примере других видов спорта. К примеру, когда на Олимпиаде команда по фехтованию выиграла турнир, интерес к этому виду спорта сразу возрос", - заметил Пригода.