Мальцев: уровень микст-дуэтов в синхронном плавании растет с каждым годом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уровень выступлений микст-дуэтов в синхронном плавании растет с каждым годом. Такое мнение в среду на пресс-конференции высказал российский синхронист Александр Мальцев.

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Мальцев в паре с Майей Гурбанбердиевой завоевал золото в произвольной и технической программах смешанных дуэтов.

"С каждым годом уровень микст-дуэтов растет, привозят новые постановки, они становятся интереснее. Японцы в этом году обыграли Билла Мэя, выиграли бронзу. Конкуренция среди первых пяти мест очень большая, появляются новые страны. Тормозит этот вид то, что он пока не включен в олимпийскую программу, но надеемся, что в перспективе эта дисциплина будет включена в Олимпиаду", - сказал Мальцев.

"В этом сезоне было много стартов, которые шли друг за другом, было много работы - как в бассейне, так и ментальной. Очень благодарна тренерам, которые поверили в меня, и своему партнеру, который делится со мной своим опытом", - добавила Гурбанбердиева.

20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

24-летний Мальцев - самый титулованный синхронист в мире, на его счету четыре победы и два вторых места на чемпионатах мира. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.