Комбаров: футболисты тульского "Арсенала" осознают всю ответственность перед матчем в ЛЕ

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" осознают меру ответственности перед болельщиками и руководством клуба в преддверии первого матча против азербайджанского "Нефтчи" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции заявил капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров.

Игра пройдет в четверг в 20:00 мск, ответная встреча состоится 1 августа в Баку. "Арсенал" впервые в истории сыграет в еврокубках.

"Для Тулы это историческое событие, футболисты понимают всю меру ответственности перед болельщиками, руководством. Иногда мы, опытные футболисты, подсказываем что-то во время тренировок молодым игрокам, мотивируем их, но тут точно не нужна лишняя мотивация. Нам очень важно много забить в первой игре и не пропустить при этом", - сказал Комбаров.

По итогам прошлого сезона чемпионата России "Арсенал" стал шестым и завоевал право на участие во втором раунде отбора Лиги Европы. "Нефтчи" занял второе место в национальном чемпионате и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (6:0, 3:0).

В сезоне-2019/20 Лиги Европы Россию также будут представлять столичные ЦСКА и "Спартак". Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).