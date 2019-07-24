Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в среду в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

"Его похоронят в Петербурге, когда это будет и на каком кладбище - я пока сказать не готов, для начала нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Хотя еще ждем подтверждения - вдруг мама настоит, чтобы его похоронили в Дагестане, он там самое ранее детство провел, но это вряд ли. Пока основная вводная - похороны в Санкт-Петербурге", - сказал представитель федерации.

Он добавил, что городская федерация находится в постоянном контакте с родственниками Дадашева и его командой. "Всю помощь, которая от нас может потребоваться, мы, конечно же, окажем", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену была проведена трепанация черепа. Во вторник команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет.

Дадашев родился в 1990 году в Санкт-Петербурге, здесь же он начал тренироваться. Спортсмен закончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д. Ф. Устинова, на сайте образовательного учреждения публиковались новости об успехах выпускника в соревнованиях. Всего он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.