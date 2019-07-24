Метательница диска Строкова стала первой победительницей 100-го чемпионата страны

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Метательница диска Екатерина Строкова, представляющая Москву и Нижегородскую область, стала первой победительницей юбилейного, сотого чемпионата страны по легкой атлетике, который стартовал 24 июля в Чебоксарах. В своей лучшей попытке спортсменка метнула снаряд на 63,06 метра.

Второе место заняла Наталья Карпова, выступающая за Омскую область и Санкт-Петербург и показавшая результат 59,68 м. Третьей стала Елена Панова (Москва, Владимирская область) - 58,48 м.

29-летняя Строкова имеет выполненный норматив для участия в чемпионате мира в Катаре (61,20), однако у нее пока нет разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на выступления на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

В рамках чемпионата России будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 27 июля.