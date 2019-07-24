Итальянский велогонщик Маттео Трентин стал победителем 17-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 24 июля. Итальянец Маттео Трентин, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 17-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

На этапе протяженностью 200 км, который прошел между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап, он показал результат 4 часа 21 минута 36 секунд.

Второе место занял датчанин Каспер Асгрин из команды Deceuninck - Quick-Step (4:22.13), третье - бельгиец Грег ван Авермат, представляющий ССС Team (4:22.17). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", стал 86-м, показав результат 4 часа 41 минут 46 секунд.

18-й этап протяженностью 208 км пройдет между французскими городами Эмбрюн и Валуар 25 июля.

Поcле 17 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (69:39.16), на втором месте британец Герайнт Томас, выступающий за команду Ineos (69:40.51), на третьем - голландец Стивен Крёйсвейк, представляющий Jumbo-Visma (69:41.03). Закарин занимает 63-е место (71:06.34).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.