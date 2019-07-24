Серебряный призер Паралимпиады-2014 следж-хоккеист Попов дисквалифицирован за марихуану

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в следж-хоккее россиянин Илья Попов, также занимающийся футболом, был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в допинг-пробе спортсмена, взятой в соревновательный период, была обнаружена запрещенная субстанция карбокси-тетрогидроканнабинол (марихуана).

Как сообщал ранее ТАСС, срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 20 мая. Попов также является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.

"В допинг-пробе Попова был обнаружен карбокси-тетрогидроканнабинол, - отметил собеседник ТАСС. - Это было соревновательное тестирование, поэтому спортсмен понес наказание".

По информации ТАСС, положительная проба была взята у Попова 30 апреля во время чемпионата России по футболу среди ампутантов (ПОДА) в подмосковном Подольске. С 20 мая спортсмен был отстранен от участия в официальных тренировочных мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях.

Всего в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление карбокси-тетрагидроканнабинола (марихуаны) шесть российских спортсменов. На два года были дисквалифицированы следж-хоккеисты Андрей Баланда и Леонид Саламатов, легкоатлет Александр Чернов (спорт слепых) и пятиборец Дмитрий Соколов. Карбокси-тетрагидроканнабинол в допинг-пробе стал причиной отстранения от спорта представителя маунтинбайка Николая Пухиря, дисквалифицированного на 12 месяцев начиная с 1 августа 2018 года.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, употребление каннабиоидов карается только в тех случаях, если их следы были обнаружены в допинг-пробах, взятых в соревновательный период.