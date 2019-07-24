Капитан "Нефтчи" заявил, что команда хочет показать свое лицо в игре с "Арсеналом" в ЛЕ

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" намерен продемонстрировать свои лучшие качества в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против российского "Арсенала". Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции заявил капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов.

Первый матч состоится в четверг, начало - в 20:30 мск. Ответная игра пройдет в Баку 1 августа.

"Даже не сомневаюсь, что вокруг этого матча будет большой ажиотаж. У нас была неделя, чтобы подготовиться к сопернику. Мы хорошо его узнали, и нам предстоит очень сложная игра. Но мы хотим забивать, наслаждаться игрой, мы хотим показать свое лицо", - сказал Махмудов.

Также 27-летний футболист вспомнил об игроках из Российской премьер-лиги, с которыми пересекался на поле. Махмудов выступал за московский "Спартак", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России (2011/12), подмосковный "Сатурн", саранскую "Мордовию", самарские "Крылья Советов" и томскую "Томь", игрок имеет гражданство России и Азербайджана. "Я с удовольствием пообщаюсь с Кириллом Комбаровым, я знаком с другими игроками из Тулы. Я в хороших отношениях с Игорем Семшовым, Валерой Климовым, так что приятно будет играть против старых друзей", - добавил Махмудов.

"Нефтчи" занял второе место в чемпионате Азербайджана по итогам прошлого сезона и начал турнир с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0). "Арсенал" стал шестым в чемпионате России и завоевал право на участие во втором раунде.

В нынешнем сезоне Лиги Европы от России также выступят московские ЦСКА и "Спартак". Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).