Прыгунья в высоту Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Чебоксарах.

Чемпионат России проходит на реконструированном стадионе "Олимпийский". В рамках турнира будет разыграно 40 комплектов наград.

26-летняя спортсменка показала результат 2 м. Второе место заняла Анна Чичерова (1,91 м), третье место с тем же результатом поделили Татьяна Одинева и Александра Ярышкина. Призовые места среди спортсменок, показавших одинаковый результат, были распределены по числу попыток.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Чемпионат России завершится 27 июля.