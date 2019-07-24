Мануэл Фернандеш вскоре определится с будущим, он хочет играть в Лиге чемпионов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Будущее португальского футболиста Мануэла Фернандеша определится в ближайшее время, он хочет играть в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС в среду сообщил агент 33-летнего игрока Паулу Барбоза.

Фернандеш выступал за московский "Локомотив" с 2014 по 2019 год. Летом текущего года его контракт с российским клубом подошел к концу, но футболист заинтересован в заключении нового соглашения с железнодорожниками. В июне генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что не исключает варианта, при котором игрок останется в команде.

"Локомотив" еще не нашел финансирование, - сказал Барбоза. - Мы в непростом положении, нам придется скоро принимать решение. Ману много работает, у него есть несколько предложений. Он хочет и дальше играть в Лиге чемпионов".

За пять лет в составе "Локомотива" Фернандеш принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также в сезоне-2017/18 помог железнодорожникам впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.