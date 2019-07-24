Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Чичерова намерена пропустить зимний сезон

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Обладательница золотой медали Олимпийских игр - 2012 в прыжках в высоту Анна Чичерова, ставшая второй с результатом 1,91 метра на чемпионате России в Чебоксарах, хочет пропустить следующий зимний сезон. Об этом Чичерова сообщила журналистам.

"Зимой я, скорее всего, прыгать не буду. А следующим летом ситуация, может быть, изменится в лучшую сторону. Если это лето будет", - сказала Чичерова, которая осталась недовольна своим выступлением на чемпионате России.

"Сегодня у меня с самого начала не задались прыжки, никак не могла с собой сегодня совладать, хотя было столько грез и ожиданий, - заметила спортсменка. - Думала, что летом еще поднажму, может, нужно было не нажимать, а оставить все как есть. Что-то мы не так делаем в работе, да и со здоровьем иногда проблемы возникают. Конечно, я немного расстроена, но, с другой стороны, не стоит топить себя в неудачах".

Чемпионкой России 2019 года стала Мария Ласицкене с результатом 2 метра. Третье место результатом 1,91 м поделили Татьяна Одинева и Александра Ярышкина.