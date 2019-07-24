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НБА

СМИ: баскетболист По Газоль перейдет в "Портленд"

По Газоль EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
По Газоль
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 24 июля. Испанец По Газоль, в прошлом сезоне выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" и "Милуоки", продолжит карьеру в "Портленде". Об этом сообщил в среду в Twitter журналист ESPN Адриан Войнаровски.

На данный момент 39-летний испанец является свободным агентом.

"Свободный агент По Галь согласовал условия однолетнего контракта с "Портлендом", - написал Войнаровски.

В сезоне-2018/19 регулярного чемпионата баскетболист сыграл 27 матчей за "Сан-Антонио" и три встречи за "Милуоки", в среднем набирая за игру 3,9 очка и совершая 4,6 подбора.

Ранее Газоль выступал за "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Мемфис" и испанскую "Барселону". Он - двукратный чемпион НБА, трехкратный чемпион Европы и чемпион мира.

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