СМИ: баскетболист По Газоль перейдет в "Портленд"

"Свободный агент По Галь согласовал условия однолетнего контракта с "Портлендом", - написал Войнаровски.

ТАСС, 24 июля. Испанец По Газоль, в прошлом сезоне выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" и "Милуоки", продолжит карьеру в "Портленде". Об этом сообщил в среду в Twitter журналист ESPN Адриан Войнаровски.

В сезоне-2018/19 регулярного чемпионата баскетболист сыграл 27 матчей за "Сан-Антонио" и три встречи за "Милуоки", в среднем набирая за игру 3,9 очка и совершая 4,6 подбора.

Ранее Газоль выступал за "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Мемфис" и испанскую "Барселону". Он - двукратный чемпион НБА, трехкратный чемпион Европы и чемпион мира.