СМИ: баскетболист По Газоль перейдет в "Портленд"

ТАСС, 24 июля. Испанец По Газоль, в прошлом сезоне выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" и "Милуоки", продолжит карьеру в "Портленде". Об этом сообщил в среду в Twitter журналист ESPN Адриан Войнаровски.
На данный момент 39-летний испанец является свободным агентом.
"Свободный агент По Галь согласовал условия однолетнего контракта с "Портлендом", - написал Войнаровски.
Free agent Pau Gasol has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, league source tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2019
В сезоне-2018/19 регулярного чемпионата баскетболист сыграл 27 матчей за "Сан-Антонио" и три встречи за "Милуоки", в среднем набирая за игру 3,9 очка и совершая 4,6 подбора.
Ранее Газоль выступал за "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Мемфис" и испанскую "Барселону". Он - двукратный чемпион НБА, трехкратный чемпион Европы и чемпион мира.