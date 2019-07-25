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Смерть боксера Максима Дадашева

IBF объявила о сборе средств для семьи боксера Дадашева

Российский спортсмен умер во вторник в США в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом
Максим Дадашев AP Photo/John Locher
Описание
Максим Дадашев
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 25 июля. Международная боксерская федерация (IBF) объявила о начале сбора средств для семьи российского спортсмена Максима Дадашева, скончавшегося во вторник в США. Об этом стало известно из заявления организации, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего в США 20 июля.

"Боксер Дадашев был единственным кормильцем для своей семьи. У него остались жена и двухлетний сын, это очень трудное время для них, поэтому наша организация хотела бы оказать им поддержку. IBF будет собирать средства для семьи в течение следующих нескольких недель. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой информацией со всеми, поможет любая сумма пожертвований", - сказано в заявлении.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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Смерть боксера Максима Дадашева
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