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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Основная соперница Ефимовой на дистанции 200 м брассом Кинг дисквалифицирована на ЧМ

Сторона США уже подала протест на это решение
Лилли Кинг AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Лилли Кинг
© AP Photo/Lee Jin-man

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка американка Лилли Кинг, которая являлась главной соперницей россиянки Юлии Ефимовой на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу, была дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва, передает корреспондент ТАСС.

Американская сторона уже подала протест на это решение.

22-летняя американка, которая во вторник в Кванджу опередила пятикратную чемпионку мира Ефимову на дистанции 100 брассом, является обладательницей лучшего времени этого сезона на дистанции вдвое длиннее.

Финал женской 200-метровки пройдет в пятницу, Ефимова уже вышла в полуфинал соревнований.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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