Крупнейшая спортивная школа Самары получит оборудование по нацпроекту

САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Самарская спортивная школа олимпийского резерва №1 получит новое оборудование для ледовых тренировок хоккеистов и фигуристов по нацпроекту "Демография". Об этом ТАСС в четверг сообщили в правительстве Самарской области.

В школе занимаются более 3 тыс. спортсменов, в том числе около 500 хоккеистов и 400 фигуристов. У школы имеются несколько спортивных объектов, где не только тренируются дети и проходят соревнования, в том числе всероссийский турнир "Золотая шайба", но и массовые катания жителей.

"Школа в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" (национальный проект "Демография") получит новое спортивное оборудование и инвентарь", - говорится в сообщении.

До конца текущего года для школы олимпийского резерва закупят хоккейные ворота, тренажеры для подготовки хоккеистов и общей физической подготовки, станок для заточки коньков. Кроме того, для школы закупят машину для заливки льда канадского бренда Zamboni, которая позволит обеспечивать профессиональную заливку.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.