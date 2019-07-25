Футболист "Марселя" Н'Жи перешел в московское "Динамо"

ТАСС, 25 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Клинтон Н'Жи - в #Динамо !!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4️⃣ года Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9️⃣ номером Bienvenue, Clinton⚪ pic.twitter.com/YNd3JAA7tE

Соглашение с 25-летним камерунским футболистом рассчитано на четыре года. Французское издание L'Equipe сообщило, что сумма трансфера составила €5,5 млн. Ранее состав "Динамо" пополнили польский полузащитник Себастьян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк и нападающий Рамиль Шейдаев.

В минувшем сезоне Н'Жи провел за "Марсель" 21 матч, забив три гола и отдав две результативные передачи. Также он выступал за французский "Лион" и английский "Тоттенхэм". За сборную Камеруна нападающий сыграл в 26 матчах, забив семь голов. В 2017 году в составе национальной сборной Н'Жи стал победителем Кубка африканских наций.

"Динамо" после двух туров Российской премьер-лиги занимает 12-е место, набрав одно очко.