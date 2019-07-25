Срок дисквалификации российского штангиста Косова продлен до апреля 2022 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) продлила срок дисквалификации российского штангиста Алексея Косова, нарушившего антидопинговые правила на чемпионате мира - 2015, до апреля 2022 года. Об этом сообщил ТАСС председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

Косов, выступавший на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне в весовой категории до 94 кг, завоевал тогда малую золотую медаль в рывке, а в двоеборье стал седьмым. После того, как в допинг-пробе этого спортсмена, взятой во время турнира, было обнаружено запрещенное вещество оралтуринабол, его результаты были аннулированы, а сам он был дисквалифицирован на четыре года до 26 ноября 2019 года.

"Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение отложить срок окончания дисквалификации Косова до апреля 2022 года, - заметил Петров. - Дело в том, что Косов, узнав о своей дисквалификации, написал заявление о своем уходе из спорта. Видимо, это было сделано на эмоциях, чтобы не заполнять свой профиль в системе антидопингового контроля ADAMS. А спустя несколько лет он решил вернуться обратно в спорт, о чем указал в соответствующем заявлении".

"Согласно антидопинговым правилам, дисквалификация не распространяется на период, когда человек не является спортсменом, поэтому срок наказания Косова был продлен до 2022 года", - подчеркнул собеседник ТАСС.

24-летний Косов является чемпионом России 2015 года, победителем юношеского (2011) и юниорского (2014) первенств мира. В его активе есть также серебро первых Юношеских игр 2010 года в Сингапуре.