ITF не реагирует на письма Федерации тенниса России по визовой проблеме Кузнецовой

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация тенниса (ITF) не реагирует на письма Федерации тенниса России (ФТР) по визовой проблеме Светланы Кузнецовой. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

В четверг Кузнецова сообщила, что она была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом года Кузнецова его выиграла. Ранее теннисистка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие спортсменки в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.

"Мы сделали все необходимые письма, включая президенту ITF Дэвиду Хаггерти. Но обратной связи не получаем, ответа нет, - заявил Тарпищев. - Но мы не теряем надежды, что ситуация разрешится до начала US Open".

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.