Подписано постановление о создании координационного совета ЧМ-2022 по волейболу

ТАСС, 25 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России. Соответствующий проект документа опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что координационный совет будет образован для общего управления подготовкой и проведением мирового первенства 2022 года. Председателем координационного совета станет заместитель председателя правительства РФ. Полный состав нового органа будет утвержден правительством РФ.

Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В мае стало известно, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе, еще два города определятся позднее. Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды - в 1952 и 1978 годах.

Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, лучший результат российской команды - серебро 2002 года.