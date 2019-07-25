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Наследие ЧМ-2018

Упразднен координационный совет по проведению ЧМ-2018 по футболу

Также ряд распоряжений правительства и постановление от 1 ноября 2013 года утратили силу

ТАСС, 25 июля. Правительство Российской Федерации подписало постановление об упразднении координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В нем также говорится о том, что ряд распоряжений правительства РФ и постановление от 1 ноября 2013 года утратили силу.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля. В турнире принимало участие 48 национальных команд, победителем турнира стала сборная Франции. Кубок конфедераций состоялся с 17 по 2 июля, в нем приняло участие восемь сборных, победителем стала команда Германии.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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