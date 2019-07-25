Чемпион мира Шюррле ведет переговоры о переходе в один из клубов Российской премьер-лиги

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии, нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может перейти в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг ТАСС сообщил агент игрока Инго Хаспел.

Ранее представитель немецкого футболиста сообщил ТАСС, что к его клиенту есть предметный интерес со стороны серьезных российских клубов. Сам 28-летний игрок не исключает возможности перехода в клуб РПЛ.

"Я веду переговоры с клубами из России, - сказал Хаспел. - Есть варианты с арендой и прямым выкупом контракта. Кроме того, есть предложения из других стран".

В прошедшем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за английский "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил шесть мячей. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до лета 2021 года.