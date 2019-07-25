Россиянин Гринев завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Владислав Гринев завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он показал результат 47,82 секунды.
Победу одержал американец Калеб Дрессел (46,96). Серебро выиграл австралиец Кайл Чалмерс (47,08). Россиянин Владимир Морозов не сумел пробиться в полуфинальные заплывы.
Эта награда стала второй для россиянина на этом чемпионате мира. Ранее 23-летний Гринев стал серебряным призером в составе мужской сборной в эстафете 4х100 м вольным стилем. Он также является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде, чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером европейских первенств.
Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года. Тогда золотую награду завоевал Александр Попов.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-3), на третьем - команда Австралии (5-4-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|3
|20
|3
|Австралия
|5
|4
|4
|13
|4
|США
|4
|7
|8
|19
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|7
|Италия
|3
|4
|4
|11
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|0
|1
|3