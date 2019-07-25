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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Россиянин Гринев завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

Эта награда стала второй для россиянина на этом чемпионате мира
Владислав Гринев AP Photo/Darko Bandic
Описание
Владислав Гринев
© AP Photo/Darko Bandic

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Владислав Гринев завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он показал результат 47,82 секунды.

Победу одержал американец Калеб Дрессел (46,96). Серебро выиграл австралиец Кайл Чалмерс (47,08). Россиянин Владимир Морозов не сумел пробиться в полуфинальные заплывы.

Эта награда стала второй для россиянина на этом чемпионате мира. Ранее 23-летний Гринев стал серебряным призером в составе мужской сборной в эстафете 4х100 м вольным стилем. Он также является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде, чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером европейских первенств.

Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года. Тогда золотую награду завоевал Александр Попов.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-3), на третьем - команда Австралии (5-4-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98320
3Австралия54413
4США47819
5Венгрия4004
6Великобритания32510
7Италия34411
8Канада2237
8Германия2237
10Бразилия2013
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