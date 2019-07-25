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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Россиянка Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 м на спине на ЧМ

Победила американка Оливия Смолига

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Васькина завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

16-летняя россиянка показала результат 27,51 секунды. Победу одержала американка Оливия Смолига (27,33).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98421
3США57820
4Австралия54413
5Венгрия4004
6Великобритания32510
7Италия34411
8Канада2237
8Германия2237
10Бразилия2226
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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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