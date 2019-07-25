Россиянка Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 м на спине на ЧМ

ЧМ-2019 по водным видам спорта

Призер ЧМ на 100 м кролем Гринев рассказал, что шесть лет назад мог уйти из плавания

Бронза спортсмена стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года

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