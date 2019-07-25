Россиянка Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 м на спине на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Васькина завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
16-летняя россиянка показала результат 27,51 секунды. Победу одержала американка Оливия Смолига (27,33).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|4
|21
|3
|США
|5
|7
|8
|20
|4
|Австралия
|5
|4
|4
|13
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|7
|Италия
|3
|4
|4
|11
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6