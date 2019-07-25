Призер ЧМ на 100 м кролем Гринев рассказал, что шесть лет назад мог уйти из плавания

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Владислав Гринев, который стал первым с 2003 года российским медалистом чемпионата мира на дистанции 100 м вольным стилем, шесть лет назад мог уйти из плавания. Об этом 23-летний спортсмен рассказал журналистам в четверг после завоевания бронзы на чемпионате мира в Кванджу.

"В 16-17 лет я думал о том, чтобы бросить плавание, потому что не видел в этом смысла, поскольку лет было немало, а результатов не было. Но когда заканчивал школу, решил удариться в спорт, чтобы проще было поступать и учиться", - сказал Гринев, который сейчас учится в Тимирязевской академии на агронома.

Бронза Гринева стала первой медалью для российских пловцов на этой дистанции на чемпионатах мира с 2003 года. Тогда золотую награду завоевал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

"О том, что это историческое достижение, я не думал. Я просто хотел и мечтал о медали. С Поповым я никогда не общался, но четыре года назад я взял у него автограф, надеюсь, с ним удастся пообщаться, мне бы было интересно. В 2003 году, когда он завоевал ту медаль, я еще во второй класс ходил", - отметил пловец.

"Заплыв прошел замечательно: есть медаль, и это очень хорошо. В конце разозлился, добавил и из последних сил финишировал. Здесь и в полуфинале, и в финале проплыл стабильно, и это даже удивляет. Дрессел тут улучшил время, но и я на месте оставаться не буду. Рекорд мира в любом случае падет, может быть, даже на Олимпийских играх", - рассказал Гринев о заплыве.