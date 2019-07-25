Ефимова сожалеет, что не сможет посоперничать с Кинг на дистанции 200 м брассом на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 25 июля. /ТАСС/. Юлия Ефимова сожалеет, что в финале дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу ей не удастся посоперничать за первое место с американкой Лилли Кинг. Об этом российская спортсменка рассказала журналистам в четверг после выхода в финал.

Результат двукратной олимпийской чемпионки Кинг в предварительном заплыве был аннулирован, поскольку во время прохождения первого поворота она коснулась бортика одной, а не двумя руками, что является нарушением правил для плавания брассом и баттерфляем. Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию спортсменки, которой принадлежит лучшее время в сезоне на этой дистанции.

"Сначала я не знала, почему ее дисквалифицировали, но потом выяснилось, что из-за касания, примерно такого же, как было на Олимпийских играх, - сказала Ефимова. - Мне жалко соревнования и себя, потому что я люблю соревнования и борьбу".

"Но, думаю, у меня будет достаточно соперниц на 200 метрах, потому что результаты всех девчонок подтянулись", - добавила она.

"Сегодня с рук не сошло"

Ефимова в полуфинале показала лучший результат - 2 минуты 21,20 секунды. Пятикратная чемпионка мира рассказала, что во время предварительных заплывов ее немного испугало, что из-за нарушений правил сняли не только Кинг, но еще двух соперниц. "Я сразу поняла, что все нужно делать идеально, потому что сейчас ведется видеосъемка, которая может быть использована в качестве доказательства нарушения", - сказала спортсменка.

"Есть страны, которым это [нарушение] сходит с рук, но сегодня не сошло. Хотя, я понимаю, что в полуфинал с последнего, 16-го места попала кореянка (хозяйка соревнований - прим. ТАСС). Поэтому сколько бы они не старались, думаю, у них бы не получилось вернуть ее [Кинг]", - подчеркнула Ефимова.

Финал на дистанции 200 м брассом состоится 28 июл