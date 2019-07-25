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Сборные по хоккею

Хабибулин вошел в тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею

Также он будет тренером по развитию вратарей всех сборных команд России

ТАСС, 25 июля. Чемпион Игр 1992 года по хоккею Николай Хабибулин назначен тренером вратарей олимпийской сборной России, которая является ближайшим резервом основной национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Главным тренером олимпийской сборной России является Олег Браташ. Кроме того, 46-летний Хабибулин будет тренером по развитию вратарей всех сборных команд ФХР.

В составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" в 2004 году Хабибулин стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел 799 матчей в регулярных чемпионатах и одержал 333 победы (90,7% отраженных бросков, 2,72 пропущенные шайбы в среднем за игру), в плей-офф на его счету 72 матча и 39 побед (91,7% отраженных бросков, 2,4 пропущенные шайбы в среднем за игру). До отъезда в НХЛ он играл за екатеринбургский "Автомобилист" и московский ЦСКА, во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 играл за казанский "Ак Барс". Завершил карьеру в 2014 году.

В составе сборной СНГ он завоевал золото Олимпийских игр 1992 года. В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он стал бронзовым призером в составе сборной России и был признан лучшим голкипером турнира.

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