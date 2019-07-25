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Футбол в России

Черчесов: игру Черенкова помнят миллионы, это главное признание для футболиста

В четверг бывшему спартаковцу исполнилось бы 60 лет
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" и сборной СССР Федор Черенков остался в памяти миллионов болельщиков благодаря своим играм, это стоит считать главным признанием для любого футболиста. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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В четверг Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни 4 октября 2014 года.

"Мы жили с Федором Черенковым в одном подъезде - он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо, - сказал Черчесов. - Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком. Он воплощал в себе это довольно редкое сочетание качеств".

"Выходя на поле, он всегда мог обернуть ход событий в свою пользу - отдать передачу, забить, завести и объединить партнеров, - отметил главный тренер сборной России. - Увы, Черенков слишком рано ушел от нас и многого просто не успел сделать. Но его игру помнят миллионы болельщиков, а это самое главное признание для футболиста".

Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

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