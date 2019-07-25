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Шляхтин готов приехать на конгресс IAAF и рассказать об изменениях в легкой атлетике РФ

Глава ВФЛА отметил, что организация находится на постоянной связи с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Артем Коротаев/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в случае получения соответствующего приглашения готов приехать на сентябрьский конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Катаре и рассказать делегатам об изменениях в российской легкой атлетике. Об этом он сообщил журналистам.

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"Мы находимся на постоянной связи с рабочей группой IAAF и держим ее в курсе всех изменений в российской легкой атлетике. В ближайшее время я напишу письмо о том, какие дальнейшие шаги нам необходимо предпринять", - заметил глава ВФЛА.

На вопрос, готов ли он приехать на конгресс в Катар и выступить там с докладом о переменах в российской легкой атлетике в случае получения приглашения, Шляхтин ответил: "Обязательно поеду. Но пока никакой конкретики нет, переговорный процесс сейчас находится в начальной стадии".

Из-за временного приостановления членства ВФЛА в IAAF, которое произошло в ноябре 2015 года, Шляхтин не имеет права быть делегатом конгресса IAAF. Два года назад перед началом конгресса в Лондоне глава ВФЛА получил приглашение выступить с докладом о положении дел в российской легкой атлетике.

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