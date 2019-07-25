РФС подтвердил проведение матча "Оренбург" - "Зенит" на стадионе "Газовик"

ТАСС, 25 июля. Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение матча третьего тура премьер-лиги между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" на стадионе "Газовик". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра с "Зенитом", которая пройдет 28 июля, станет для "Оренбурга" первой домашней в сезоне-2019/20. Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил ТАСС, что лига одобрила проведение матча на домашней арене "Оренбурга".

"В связи с обращением РПЛ допустить, в виде исключения из статьи 10 ("места проведения матчей чемпионата" - прим. ТАСС) регламента чемпионата России по футболу, стадион "Газовик" к проведению матча третьего тура чемпионата России по футболу между командами "Оренбург" и "Зенит" 28 июля 2019 года", - говорится в заявлении РФС.

При этом "Оренбургу" необходимо обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел до даты проведения указанного матча чемпионата России.

На старте РПЛ "Оренбург" проиграл в гостях "Ростову" и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе "Зенита" две победы - над "Тамбовом" дома (2:1) и в гостях над "Сочи" (2:0).