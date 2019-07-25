РФС поддержал инициативу создания приза имени Черенкова "За верность футболу"

Инициатива об учреждении приза была выдвинута обозревателем газеты "Спорт-Экспресс" Игорем Рабинером.

"РФС поддержал инициативу об учреждении приза имени Черенкова", - рассказали в пресс-службе.

В четверг Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет, он скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.