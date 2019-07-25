{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС поддержал инициативу создания приза имени Черенкова "За верность футболу"

В четверг знаменитому спартаковцу исполнилось бы 60 лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу учреждения приза имени Федора Черенкова "За верность футболу". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

На эту тему

Инициатива об учреждении приза была выдвинута обозревателем газеты "Спорт-Экспресс" Игорем Рабинером.

"РФС поддержал инициативу об учреждении приза имени Черенкова", - рассказали в пресс-службе.

В четверг Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет, он скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Борзаковский: около 25 российских легкоатлетов могут выступить на чемпионате мира в Дохе
Отечественные атлеты могут выступить на чемпионате мире - 2019 только в том случае, если получат допуск от IAAF
Читать полностью