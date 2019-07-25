Борзаковский: около 25 российских легкоатлетов могут выступить на чемпионате мира в Дохе

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что на ближайшем чемпионате мира по состоянию на сегодняшний день могут выступить около 25 отечественных спортсменов. Об этом Борзаковский сообщил журналистам в четверг.

Россияне могут выступить на чемпионате мире - 2019 только в том случае, если получат допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Эти ограничения связаны с временным отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики.

"На сегодняшний день выполненный норматив на чемпионат мира и допуск имеют 19 человек. И порядка 30 человек имеет допуск, из них близки к выполнению норматива еще семь человек. В принципе, теоретически в Доху могут отправиться порядка 25 российских спортсменов", - сказал Борзаковский.

"Помимо этого у нас еще 35 спортсменов имеют норматив, но не имеют допуска", - напомнил главный тренер.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.