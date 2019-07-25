В Москомспорте считают, что каждая площадка праздника в "Лужниках" очень значима

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спортивно-развлекательный праздник "Московский спорт в "Лужниках" представит для посетителей большое количество площадок, имеющих большое значение. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы (Москомспорт), олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова.

"Московский спорт в "Лужниках" пройдет 27 июля на территории спортивного комплекса "Лужники". В рамках праздника на всей территории комплекса будет размещено более 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня.

"С 2007 года Москомспорт проводит большой спортивный праздник в легендарных "Лужниках", в 13-й раз мы встречаем гостей, мы этому рады. Каждая площадка очень значима, к примеру, пройдет крупнейший шахматный турнир под открытым небом на 500 досках одновременно, будет и игра против робота, также будет организована площадка хоккейного и баскетбольного ЦСКА, где будет представлен Кубок Гагарина и сразу три престижных баскетбольных трофея. Большим сюрпризом для любителей спортивной гимнастики станет площадка Алексея Немова. ФК "Локомотив" станет одним из самых значимых участников мероприятия, их площадка обещает собрать большую аудиторию, там будет возможность пройти отбор в школу "Локомотива", - сказала Бажанова.

Советник генерального директора "Локомотива", бывший нападающий железнодорожников и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что талантливые ребята получат уникальный шанс пройти отбор в академию столичного клуба. "Будет представлена академия, которая проведет набор мальчишек от 6 до 10 лет, каждый ребенок сможет попробовать свои силы. Если ребята будут талантливые, их возьмут, вряд ли мы отберем много, но несколько человек точно заинтересуют академию, потом будет более качественный отбор в академии. Будет интересно, будет массово, пройдет большой турнир по мини футболу, с представителями "Локомотива" можно будет сфотографироваться, взять автограф", - рассказал Булыкин.

"Это будет настоящий праздник, прекрасное событие, когда каждый сможет провести время как хочет. Кто-то захочет погулять, кто-то - послушать музыку и позаниматься спортом. Это замечательная возможность выйти на свежий воздух, пообщаться и получить настоящие эмоции от жизни, которые будут рождаться на этом празднике", - добавил бывший защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников.

"Хотим привлечь больше молодежи"

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов на специальной площадке представит гимнастическое шоу. "Для нас важно то количество людей, которые пройдут через эту площадку. Хотим больше молодежи привлечь к спорту, ждем всех там", - отметил он.

БК ЦСКА на своей площадке представит завоеванные в прошлом сезоне трофеи - Кубок Белова, Кубок России и трофей Евролиги. Также будет организована площадка для стритбола на 4000 человек и 30 коробок.

"Всех приглашаю, приходите сфотографироваться и пообщаться. Каждый желающий сможет принять участи в играх, насладиться атмосферой, праздник будет очень масштабный", - сказал защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов.