Волейболистки Старцева и Гончарова вошли в расширенный состав сборной России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чемпионки мира Евгения Старцева и Наталья Гончарова вошли в расширенный состав сборной России по волейболу на отборочный турнир Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер команды Вадим Панков.

Расширенный состав женской сборной России выглядит следующим образом: связующие - Евгения Старцева, Татьяна Романова; диагональные - Наталия Гончарова, Мария Халецкая; нападающие - Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова; центральные - Ирина Королева, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко; либеро - Наталья Курносова, Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

"В окончательный состав сборной войдет 14 человек, мы огласим его 30 июля", - отметил Панков.

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.