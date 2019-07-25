Боксер Дадашев перенес инсульт во время последнего боя с Матиасом

ТАСС, 25 июля. Скончавшийся во вторник в США российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщается на официальной странице россиянина в Instagram.

Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего 20 июля.

"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.