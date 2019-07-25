Российский волейболист Мороз намерен подать апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Адвокаты российского волейболиста Павла Мороза готовят документы для получения возможности подачи апелляции на решение о дисквалификации игрока. Об этом ТАСС в четверг сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

32-летний Мороз был дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил, в его допинг-пробе был обнаружен кокаин. Дисквалификация отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

"Сейчас документы в стадии направления из одного ведомства в другое. Адвокаты будут просить, чтобы ему предоставили возможность апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если возможность апелляции предоставят, то срок дисквалификации может быть уменьшен. По срокам пока ничего не известно, но нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее", - отметил Резванов.

Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018).

Волейболист является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.