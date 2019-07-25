Объявлен окончательный состав сборной России по волейболу на отборочный турнир к ОИ-2020

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с окончательным составом команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Окончательный состав мужской сборной России выглядит следующим образом: связующие - Александр Бутько, Игорь Кобзарь; диагональные - Максим Михайлов, Виктор Полетаев, блокирующие - Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев; доигровщики - Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев; либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Матчи отборочной группы E с участием сборных России, Ирана, Кубы и Мексики пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге.