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Олимпиада-2020 в Токио

Объявлен окончательный состав сборной России по волейболу на отборочный турнир к ОИ-2020

Матчи отборочной группы Е пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с окончательным составом команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Окончательный состав мужской сборной России выглядит следующим образом: связующие - Александр Бутько, Игорь Кобзарь; диагональные - Максим Михайлов, Виктор Полетаев, блокирующие - Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев; доигровщики - Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев; либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Матчи отборочной группы E с участием сборных России, Ирана, Кубы и Мексики пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге.

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Олимпиада-2020 в Токио
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