Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Чебоксарах.

28-летняя спортсменка, представляющая Москву и Чувашскую Республику, показала результат 4,86 метра (личный рекорд). Второе место заняла выступающая за Москву и Иркутскую область Ангелина Жук-Краснова (4,61), третье место у Ирины Ивановой из Омской области (4,56).

Сидорова в четвертый раз стала чемпионкой страны, также она является чемпионкой Европы (2014), двукратной чемпионкой Европы в помещении (2015, 2019), двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении (2014, 2018).

Чемпионат России завершится 27 июля.