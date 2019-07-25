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Чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсменка показала результат 4,86 метра, что является ее личным рекордом
Анжелика Сидорова AP Photo/Matt Dunham
Описание
Анжелика Сидорова
© AP Photo/Matt Dunham

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Чебоксарах.

28-летняя спортсменка, представляющая Москву и Чувашскую Республику, показала результат 4,86 метра (личный рекорд). Второе место заняла выступающая за Москву и Иркутскую область Ангелина Жук-Краснова (4,61), третье место у Ирины Ивановой из Омской области (4,56).

Сидорова в четвертый раз стала чемпионкой страны, также она является чемпионкой Европы (2014), двукратной чемпионкой Европы в помещении (2015, 2019), двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении (2014, 2018).

Чемпионат России завершится 27 июля.

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Чемпионат России по легкой атлетике
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