Прыгунья в длину Клишина стала чемпионкой России

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Дарья Клишина выиграла золото в прыжках в длину на чемпионате России по легкой атлетике. Турнир проходит в Чебоксарах.

Клишина показала результат 6,82 м. Серебро выиграла Елена Соколова (6,70 м), бронзу - Елена Лукьяненкова (6,61 м).

Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Чемпионат России проходит на реконструированном стадионе "Олимпийский". В рамках турнира будет разыграно 40 комплектов наград. Он завершится 27 июля.