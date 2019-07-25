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Чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья в длину Клишина стала чемпионкой России

Спортсменка показала результат 6 метров 82 сантиметра
Дарья Клишина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дарья Клишина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Дарья Клишина выиграла золото в прыжках в длину на чемпионате России по легкой атлетике. Турнир проходит в Чебоксарах.

Клишина показала результат 6,82 м. Серебро выиграла Елена Соколова (6,70 м), бронзу - Елена Лукьяненкова (6,61 м).

Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Чемпионат России проходит на реконструированном стадионе "Олимпийский". В рамках турнира будет разыграно 40 комплектов наград. Он завершится 27 июля.

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Чемпионат России по легкой атлетике
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