Махмудов: "Нефтчи" в ответном матче Лиги Европы с "Арсеналом" будет больше атаковать

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского "Нефтчи" в ответной игре Лиги Европы с российским "Арсеналом" будут больше играть в атаке. Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов.

"Нефтчи" обыграл "Арсенал в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Арсенал" в Туле со счетом 1:0.

"Мы поймали соперника на контратаке: получился хороший отрыв, с фланга быстро разыграли мяч и забили. Наш тренер говорил, что мы должны верить в свои силы и можем победить, - сказал Махмудов. - Сейчас будем готовиться ко второй игре - там мы будем больше атаковать. Дома всегда по-другому играем".

"Нефтчи" начал играть в еврокубках в этом году без своего ведущего форварда француза Багали Дабо. "Да, это наш лучший бомбардир, с ним атаки скоростные, но есть Рауф [Алиев], который помогает нам", - отметил Махмудов.

Ответный матч команд пройдет 1 августа в Баку.