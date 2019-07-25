Левашов: ФК "Арсенал" не удалось сохранить концентрацию на весь матч с "Нефтчи"

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Футболистам тульского "Арсенала" не удалось сохранить концентрацию на весь матч в Лиге Европы с бакинским "Нефтчи". Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал вратарь туляков Михаил Левашов.

Тульский клуб уступил в первом матче второго квалификационного раунда турнира "Нефтчи" со счетом 0:1. Хозяева пропустили гол в конце первого тайма.

"Нужно было сохранять концентрацию во всей игре, соперник практически ничего не создал, - сказал Левашов. - Надо разбирать свою игру. У нас также не было стопроцентных моментов".

Вратарь вспомнил эпизод с пропущенным мячом. "Показалось, что у нас бросили дальнего игрока, сконцентрировавшись на простреле. Я столкнулся с нападающим соперника, после чего и случился гол", - подчеркнул голкипер.

Ответный матч "Арсенала" и "Нефтчи" пройдет 1 августа в Баку.