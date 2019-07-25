Билялетдинов: "Арсеналу" в атаке не хватило индивидуальных действий футболиста Кангвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Тульскому "Арсеналу" в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы против бакинского "Нефтчи" не хватило обостряющих действий футболиста Эванса Кангвы. Таким мнением поделился с ТАСС в четверг после игры заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов.

В четверг в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Арсенал" дома уступил "Нефтчи" со счетом 0:1.

"Считаю, что "Арсеналу" не хватило активности на флангах, проникновений оттуда, то есть за счет дриблинга или забеганий можно было проходить, такие вещи надо применять. "Нефтчи" играл в пять защитников, согласно модным течениям, которые давали результат, но этот матч сыграли в четыре защитника, а при необходимости играли в три центральных, уплотняли фланг, - подчеркнул Билялетдинов. - Они успевали каждый раз перестроиться, когда "Арсенал" чуть-чуть задерживал атаку, сохраняя владение вместо обострения атаки, возможно, стоило больше рисковать, чтобы просочиться вперед. В первом тайме Лесовой нагнетал, но во второй половине акцент атак сместился в другую сторону и он немного выпал из игры, заскучал, хотя мне нравилось, как он играл: был на грани обыгрыша, все время опасно проникал, что могло быть усилением".

"Нефтчи" изучил левоногих игроков "Арсенала", они постоянно накрывали удары Григалавы, Ткачева, Горбатенко. "Нефтчи" был на удивление дисциплинированным в центральной зоне, но и вратарь сыграл достойно: когда надо играл руками, кулаком, еще и потащил хороший удар в правый от себя угол, других таких ударов у "Арсенала" не было". "Нефтчи" - проходимая команда, у них не настолько сильная атака, иногда они тормозили игру, хотя могли несколько раз ускориться в атаке так, что "Арсеналу" было бы очень тревожно, довольствовались одним голом, что говорит о классе. В моменте с голом просто нужно было накрыть стенку и не упускать игрока во фланг - все по книжке, но это футбол, такое не предугадаешь", - добавил он.

В составе "Арсенала" из-за травмы матч пропускал замбийский нападающий Эванс Кангва. "Отсутствие Кангвы сказалось, не хватило игрока, который индивидуальными действиями проникает вглубь, раздвигает пространство, вдавливает глубже линию обороны, создавая пространство для удара. В ответном матче "Нефтчи" может остаться сзади, зная, что даже один пропущенный гол оставляет им овертайм, а может построить игру, как сегодня: будут выдвигаться, накрывать фланги и центр. Возможно, "Арсенал" не ожидал такой игры, но забитый гол может совершенно перевернуть ход противостояния, не будем терять оптимизма", - заключил специалист.

Ответная встреч пройдет 1 августа в Баку.